IDC：次季內地平板電腦市場出貨量升17%

國際數據公司(IDC)最新發布的平板電腦季度追蹤報告顯示，2020年第二季度內地平板電腦市場出貨量約661萬台，每年增長17.7%，可見「後疫情」時代，內地平板電腦市場快速恢復。

在走出產能低谷之後，基於之前季度未完成訂單的延續和渠道庫存的大量補充，有力促進第二季度平板電腦體積量的增長；另在家工作(WFH)、在線網上教學，以及在家娛樂等也繼續拉動消費者對於平板電腦的需求。

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