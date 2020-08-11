【專家點評】鄧聲興：長城汽車加快復甦
2020年08月11日 11:10
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長城汽車(02333)7月汽車銷量同比升30%，其中長城皮卡銷量增約1.56倍，首7個月長城皮卡銷量更增加約59.7%。高毛利皮卡的銷量急增有望持續改善公司利潤。受惠國家出台刺激汽車消費的政策，集團將隨着汽車行業加快復甦。向上阻力9.5元，向下支持位為7.47元。
銳升證券聯合創辦人及首席執行官 鄧聲興(作者為註冊持牌人士，並未持有上述股份)
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