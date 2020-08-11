【瑞通推介】即市資金開始留意美團熊證

瑞通認股證牛熊證銷售部：美國總統特朗普簽署行政命令，繞過國會推部分抗疫救濟措施，道指隔晚收報27,791點，升357點或1.3%。

中美關係持續緊張，恒指三連跌，周一(10日)收報24,377點，跌154點或0.6%。周二(11日)早段回升逾500點，重上24,900點，收復10天線。其好倉(牛證及認購權證)周一淨流入逾2,000萬元，淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流入逾3,800萬元，反映投資者對港股後市好淡分歧。周一其牛證街貨重貨區為收回價23,700至23,799點，而熊證街貨重貨區為收回價24,913至24,999點。

美團點評是「ATMX」中近日走勢最強，周一大部分時間保持升勢，曾升逾2%至228.8港元，逼近上市高位229.2元，最終逆市微升0.2%收市，報223元，連升6個交易日，期間累漲超過16%。恒指公司將於周五(14日)公布指數季度檢討結果，市場憧憬美團或會染藍，加上美團業務主攻中國本土，免受中美科技戰的影響，以及集團在8月8日的外賣日完成訂單量突破4,000萬，成為近期資金追捧的對象。股份周二早段曾升逾1%，重上226元。周一有逾7.2億元北水淨流入美團。輪證資金流方面，周一有超過1,400萬元淨流出其好倉，淡倉同日則有逾340萬元淨流入。

香港交易所周一下跌1.9%，收報374元，連跌3個交易日，但仍守於各移動平均線之上。中金上調港交所目標價，料集團可受惠於新經濟公司赴港上市進程或快於預期、港股交易額進一步增加等因素。港交所周二早段靠穩，高位逼近380元關口。周一有逾1,300萬元淨流入其好倉，淡倉同日則有逾30萬元淨流出。

投資者憂慮美國對微信的禁令影響iPhone出貨量，手機設備股沽壓沉重，瑞聲科技周一收跌5.6%於57.8元，是表現最差藍籌。股份3連跌，並連失10天和20天線。周二早段曾回升逾2%，但仍受制於60元關。周一分別有約130萬元和逾10萬元淨流出其好倉和淡倉。

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