港元拆息︰1個月持平　報0.241厘

2020年08月11日 11:28
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    香港銀行公會公布香港銀行同業拆息(Hibor)，隔夜息續跌至0.055厘，呈兩連跌；1星期再跌至0.135厘；與樓按相關的1個月持平，報0.241厘；3個月報0.45厘。
    11/8/2020
    隔夜 0.05536厘
    1星期 0.13536厘
    2星期 0.18107厘
    1個月 0.24125厘
    2個月 0.35696厘
    3個月 0.45768厘
    6個月 0.65161厘
    12個月 0.93975厘
    10/8/2020
    隔夜 0.05750厘
    1星期 0.13607厘
    2星期 0.18250厘
    1個月 0.24125厘
    2個月 0.34357厘
    3個月 0.44571厘
    6個月 0.65232厘
    12個月 0.94268厘
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