【高盛推介】騰訊績前輪證攻略

高盛(亞洲)有限責任公司：騰訊控股周一(10日)繼續回落，收市跌約4.8%並是當日跌幅第二大的藍籌股。周二(11日)早段則跟隨大市發力反彈，高開約1.8%後升幅擴大至逾3%，暫時為升幅最大的藍籌股之一。騰訊將於周三(12日)公布中期業績，市場密切關注，並預期其上半年純利介乎511.66億至582億元人民幣，按年微跌0.4%至增長13.3%。

觀察個股認股證資金流向，可見在騰訊公布業績前獲很多資金部署，當中認購證於上周四(6日)至周一皆錄得資金流入，合共高達3.48億元，為同期最多資金流入的輪證相關資產。此外，牛證於過去7個交易日皆錄得資金流入，當中周一有約3,000萬元。進而觀察港股通資金流向，亦見周一北水重新買入騰訊，錄得約9.9億元資金淨買入。

免責聲明：由高盛(亞洲)有限責任公司發出。(c)版權所有2020年，高盛(亞洲)有限責任公司。一切權利已被保留。以上資料僅供參考，並不構成對任何投資買賣的要約、招攬或邀請、誘使、申述、建議或推薦。投資涉及風險，認股權證及牛熊證的價值可急升亦可急跌，持有人的投資可能會蒙受全盤損失。過往表現並不預示未來表現。

本產品並無抵押品，如發行人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。投資者在購買認股或牛熊證權證前，應確保本身了解認股權證或牛熊證的性質，詳閱有關上市文件所載的認股證及牛熊證條款及風險因素，並(如有需要)尋求專業意見。莊家可能是唯一報價者。

－－－－－

《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；申請只須一個電話，即時解決您的資金需要！

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020