中美金融戰：騰訊音樂指目前臆測會否被美除牌為時過早

外電報道，騰訊音樂首席戰略官葉卓東在公司發布季度財報後的分析師會議上，發表上述評論，並指除牌並非企業唯一的選擇，如公司可以選擇接受美國的審計機構參與審計。

騰訊音樂第二季，收入按年增17%至69.3億元人民幣(下同)，好過市場預期的68.7億元；每股盈利0.69元，市場預期為0.69元。

公司指出，第二季營收優於華爾街預期，原因是曲庫內容更加豐富，推動其音樂串流服務付費訂戶數量激增。公司第二季線上音樂服務付費用戶增長52%，至4,710萬人，相較之下，競爭對手Spotify該季度付費用戶數量為1.38億人。

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