港股格局：葉尚志料恒指25200點見阻力 籲留意內需股
2020年08月11日 12:00
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恒指周二開市不久後即反彈500點，第一上海首席策略師葉尚志表示，市場觀望重磅股業績發布，例如周三公佈業績的騰訊控股(00700)。加上本周五恒指季檢，市場憧憬多隻大型科網股納入恒指，包括阿里巴巴(09988)、美團點評(03690)和小米(01810)可望染藍。
他預料，後市25,200點為反彈阻力位，後市將呈調整格局。雖然他看好科網股龍頭，但他表示現時不是入市良機，皆因科網股估值偏高，早前因憧憬入藍的籌因素，股價已累積部分升幅，投資者應待科網股回落才考慮入市。
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