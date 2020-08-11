港股格局：葉尚志料恒指25200點見阻力　籲留意內需股

他預料，後市25,200點為反彈阻力位，後市將呈調整格局。雖然他看好科網股龍頭，但他表示現時不是入市良機，皆因科網股估值偏高，早前因憧憬入藍的籌因素，股價已累積部分升幅，投資者應待科網股回落才考慮入市。

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