中國鐵塔中期多賺16%　不派息

期內營業收入397.94億元，按年增長4.8%，其中塔類業務收入為363.71億元，增長1.6%；室內分佈式天線系統業務收入17.20億元，增長37.2%；跨行業站址應用與信息及能源經營業務收入15.79億元，增長87.3%；整體共享水平進一步提升，塔類站均租戶數從上年同期的1.58提升到1.64；現金流水平穩步提升，實現經營活動現金流量淨額270.83億元，自由現金流3達到127.81億元。

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