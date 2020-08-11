公司指出，轉盈為虧主要由於中國自2020年1月起爆發新型肺炎疫情令普遍本地消費力下跌，集團部分主要門店產生營運虧損淨額；採用新財務報告準則16–租賃，而使租賃使用權資產折舊及租賃負債利息合併增加支出約2,000萬元；購物中心營運仍處於初步階段及行業環境競爭激烈，營運虧損淨額約800萬元；及由於疫情及個別分店經營情況，期內已關閉3家零售門店，因而產生額外出售固定資產虧損及固定資產撇銷支出分別約240萬及2,100萬元。

鑑於疫情仍在持續，尚無法準確估計疫情將對集團業務營運造成的全部財務影響。

－－－－－

《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；申請只須一個電話，即時解決您的資金需要！

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020