港區國安法：傳渣打及花旗加緊對港客戶審查　以免違反美制裁令

報道引述消息人士指，花旗集團已採取行動，暫停與被美國制裁的11名相關官員相關銀行戶口。渣打則正審查其是否與被制裁官員有關聯，會監察相關交易，並已暫停這些人士的新開戶申請。

花旗銀行發言人回覆《東網》指，該行不會就個別客戶情況作出評論，並稱花旗銀行在全球業務所在地均會定期按集團政策及相關法例檢視客戶名單。另報道引述渣打發言人拒絕就上述消息置評。

香港銀行界人士表示，自《港區國安法》落實以來，銀行不同部門已埋首研究應對方案，加上美國財政部近日再宣布多名中港高官制裁名單，尤其外資銀行加緊對客戶的審查亦為合理做法，直言市場毋須感意外，料未來銀行續會加強審查，以做好兩手準備，強調目前銀行不會貿然出招。

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