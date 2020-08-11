【零售浩劫】佐丹奴半年轉蝕1.75億元
2020年08月11日 12:18
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佐丹奴(00709)公布，截至2020年6月30日止6個月，公司股東應佔虧損1.75億港元，去年同期溢利1.61億元，每股虧損11.1仙，董事會已宣派中期股息每股3.1港仙
由於新型冠狀病毒病大流行，集團銷售額下降44.4%至14.13億元，毛利率為54.6%，去年為59.3%。集團網上銷售額增長至1.39億港元，或佔集團銷售額的9.8%。
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