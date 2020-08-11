新盤動向：峻源連沽3伙特色戶　套現近5300萬元

各區特色大宅備受追捧。據一手銷售資訊網資料，中信泰富旗下馬鞍山峻源剛連環沽出3個特色單位，套現5,293.8萬港元。其中3座地下B室，實用面積1,085方呎，花園面積502方呎，成交價1,780萬元，呎價16,406元。

至於2座地下B室，實用面積1,075方呎，花園則為519方呎，以1,774萬元獲承接，呎價16,502元。另外一伙成交單位為2座2樓B室，實用面積879方呎，平台面積202方呎，售價1,739.8萬元，呎價19,793元。

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