【高盛推介】恒指發力反彈　追蹤牛熊證

高盛(亞洲)有限責任公司：美股隔晚個別發展。美國總統特朗普上周六(8日)簽署行政命令，延長部分疫情紓困措施。

恒指周一(10日)繼續回吐，收市跌154點。周二(11日)早段則高開285點後升幅擴大至逾500點。

觀察恒指牛熊證資金流向，可見周一牛證及熊證皆獲資金部署，分別錄得約2,160萬及2,880萬元資金流入，當中流入熊證的資金主要集中在最貼價，24,900至25,100點收回區域的產品。

熊證64017，收回價25,338點，行使價25,438點，換股比率10,000，槓桿比率46.0倍。

熊證69069，收回價25,438點，行使價25,538點，換股比率10,000，槓桿比率39.3倍。

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