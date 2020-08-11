壹傳媒股價連日異動 組織去信投訴證監會未即時要求停牌
2020年08月11日 13:04
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壹傳媒(00282)股價連日大幅異動，今日(11日)開市報0.45港元，隨後反覆炒上即市高位1.96元；收報1.1元，成交逾42.6億元。香港政研會於社交平台發帖披露，該會主席鄧德成以個人名義去信香港證監會，正式投訴該會未有即時將壹傳媒停牌，最終令有關股票在市場上股價大幅異動，可能損害投資者權益，及影響香港股票交易市場聲譽，要求該會盡快糾正錯誤，馬上將壹傳媒停牌，直至事件得到合理解釋為止。
該封投訴信的內文節錄如下：
「有關上市公司大股東黎智英，及公司旗下主要業務《蘋果日報》主要管理層，於昨日2020年8月10日，因涉嫌違反國安法及其他法例被捕；惟未見證監會要求有關公司交代，更未有將有關公司停牌；拘捕當天及今天，壹傳媒股價大幅異動，而證監會依然未見行動，與過往處理其他類似情況上市公司的手法截然不同，令公眾對證監會的管理效率和方針產生巨大質疑。
我敦促證監會立即停牌壹傳媒，停止一切交易，直到違法事情明朗及壹傳媒公開交代。
證監會作為市民的唯一監管機構，對保障投資者權益，及維持香港股票交易市場良好聲譽責無旁貸！」
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