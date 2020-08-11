壹傳媒股價連日異動　組織去信投訴證監會未即時要求停牌

該封投訴信的內文節錄如下：

「有關上市公司大股東黎智英，及公司旗下主要業務《蘋果日報》主要管理層，於昨日2020年8月10日，因涉嫌違反國安法及其他法例被捕；惟未見證監會要求有關公司交代，更未有將有關公司停牌；拘捕當天及今天，壹傳媒股價大幅異動，而證監會依然未見行動，與過往處理其他類似情況上市公司的手法截然不同，令公眾對證監會的管理效率和方針產生巨大質疑。

我敦促證監會立即停牌壹傳媒，停止一切交易，直到違法事情明朗及壹傳媒公開交代。

證監會作為市民的唯一監管機構，對保障投資者權益，及維持香港股票交易市場良好聲譽責無旁貸！」

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