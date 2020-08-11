全球經貿戰：傳中國棄購巴西大豆　轉向美國採購

財經媒體彭博引述消息指出，中國近期不斷擴大採購美國農產品，以兌現中美貿易協議的採購承諾，另有消息指出，中國正捨棄購買昂貴的巴西大豆，轉而與美國大豆供應商交易。

事實上，隨着巴西與美國大豆的價差擴大，交易商正放棄今年初與巴西達成的大豆採購。據了解，部分貿易商已達成協定供應自身在中國的業務，另一些交易商則代表中國客戶進行交易。

巴西大豆隨着供應枯竭、價格不斷飆升，與此同時，美國大豆即將收成，且貿易商預期出現豐收。彭博調查的分析師預測，當美國農業部周三(12日)公布備受關注的月度報告時，大豆產量將創下自2016年最高水平。

美國農業部周一(10日)報告顯示，上周末有近60萬噸大豆售往中國。消息指美國貨主至少向中國出售6船貨物，而1艘船約可容納5.5萬至6萬噸貨物。

分析指出，在8月15日中美雙方會晤前，中國擴大採購美國農產品，有助其加快履行貿易協議的採購目標。不過，根據美國農業部數據，美國今年上半年向中國出口價值近73億美元的農產品，僅為365億美元採購目標的20%。

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