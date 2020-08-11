法諾集團與庫卡機器人(上海)達成戰略合作協議

法諾集團控股(8153)宣布，與庫卡機器人(上海)達成戰略合作協議，就智能機器人的聯合開發、複合材料車體生產工藝、新型無鐵心永磁電機應用等領域展開合作。

法諾集團主席郭格林表示，通過建立平台級戰略合作夥伴關係，達成在各行業各領域新型應用場景中智能機器人的產品供銷合作、聯合開發、資源分享等合作關係，希望能幫助雙方進一步深化各自優勢、提升運營效率，實現雙方未來的產學研一體戰略，促進雙方事業的發展。

庫卡機器人(上海)為德國機器人公司庫卡集團於中國的全資子公司，而中國家電企業美的集團在2017年1月收購庫卡集團94.55%的股權。

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