【大大鑊？】美國擬將香港貨列「中國製造」！

財經傳媒彭博引述美國政府文件指出，美國當局將下令，所有從香港進口的貨物，必須標示為「中國製造」(「Made in China」)，以明確展示其原產中國。該報道稱，該指示將於日內在「美國聯邦公報」(U.S. Federal Register)刊出，並會在其後45日生效。

市場人士擔心，有百五年歷史的「香港品牌」，會因為美國的打壓而被「淹沒」，香港企業的出口策略或須要「翻天覆地」的改變。

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