新冠肺炎：日本地區銀行7月貸款金額創新高

新冠肺炎疫情重擊中小企業，帶動日本地區性銀行7月貸款總金額創新高。

外媒報道，日本中央銀行資料顯示，由於大型公司對資金需求的放緩，使大型銀行貸款金額的年增速度有放慢，顯示央行加強印鈔票對於紓緩企業資金壓力有很大幫助。

7月整體銀行和「Shinkin」信用合作社的貸款按年上升6.3%，增速2001年有紀錄以來最快，亦較6月的6.2%稍快些，總金額為572.7萬億日圓，創歷史新高。主要大型銀行的貸款金額增加7.8%，較6月的8.6%增速放慢。地區性銀行在7月貸款增加5.1%，較6月的4.7%快。

日本央行官員表示，大型公司的資金需求似乎走上自己的路，有些借款者開始轉移到商業票據和公司債來籌措資金。而中小企業繼續利用由政府擔保和較划算的貸款增加，不過增速在未來可能放慢。

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