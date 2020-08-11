中國經濟：社保連續4季以上投資34家A股公司
2020年08月11日 13:54
東網電視更多新聞短片
（中新社圖片）
內媒引述統計顯示，截至8月11日，社保基金二季度末共現身64隻股，共有34隻股獲社保基金連續持有4個季度以上，其中17隻社保基金持有期超過兩年。
社保基金持有期限最長的個股是中順潔柔(002511.SZ)，自2015年四季度以來已累計持有19個季度；另分別持有廈門象嶼(600057.SH)，海大集團(002311.SZ)，宋城演藝(300144.SZ)連續18、17及16個季度。
－－－－－
《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；申請只須一個電話，即時解決您的資金需要！
．物業一按二按．公居屋貸款
．業主私人貸款．中小企貸款
查詢：2525 3535
Whatsapp：https://wa.me/85293210040
忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介
放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！