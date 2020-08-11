香港多類物業均貴絕亞太區城市　有樣平過東京...

第一太平戴維斯報告指出，香港不論於寫字樓、零售商場、豪宅服務式分層單位及洋房，仍是亞太區最昂貴的城市。而酒店式物業就以日本東京最高。

該行另稱，大多數城市的優質寫字樓租賃市場已進入下行周期，租金變動幅度較大，而香港同類物業租用成本上半年最多更跌12%，但是相比其他地區，仍然是最昂貴的寫字樓市場，每月每方米平均價仍達267美元(約每方呎193港元)。

第一太平戴維斯亞太研究及顧問諮詢部主管盛世民表示，新冠肺炎疫情對亞太地區的房地產用戶市場做成了負面影響。展望未來，由於企業仍將承受財務壓力，且旅行限制仍然存在，預計商務出差將減少，短途旅行預計將比長途旅行恢復得更快。在人口龐大的國家及地區，如中國，境內遊客將繼續支持酒店市場。