無樓睇照入市！嘉匯兩房連租約售950萬　低市價5%

香港置業楊錦河表示，啟德嘉匯1座中層E室，兩房間隔，實用面積約453方呎，單位以1,000萬元放盤兩個月後，獲外區客接洽，議價後減價50萬元，以約950萬元成交，呎價約20,971元，成交價低市價約5%。

據了解，買家為首置投資客，心儀啟德區規劃前景，單位放盤時有租客居住，但為免錯失入市筍盤的良機，決定在「無樓睇」情況下連租約入市。

楊氏續稱，原業主於2017年以一約多伙形式，合共1,507.2萬元購入該兩個單位。是次沽出一個收租單位，另一個則保留自用。

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