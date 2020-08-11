中國官方就制止餐飲浪費行為作重要指示　糧食危機將至？

內地高層對制止餐飲浪費行為作出重要指示，指出除了其他糧食生產連年豐收，對糧食安全還是始終要有危機意識，今年全球新冠肺炎疫情所帶來的影響更是敲響警鐘，強調要加強立法，強化監管，採取有效措施，建立長效機制，堅決制止餐飲浪費行為，並進一步加強宣傳教育，切實學會節約習慣，在全社會創造浪費可恥，節約為榮的替代。

此舉的大背景，乃繼首季以來的蟲患和蝗禍影響農作物收成，夏季以來全國多地遭逢洪水之患，農作現重大損失。聯合國糧食計劃署早前亦警告，隨着新冠肺炎疫情影響，更大的危機將會是饑荒，且恐將在半年內發生。對中國而言，高達2億農民工失業潮以及糧食供應不足或成饑荒主因。

事實上，今年以來，多個農糧出口國已未雨綢繆，暫停出口糧食。如今內地官方高調呼籲要制止浪費食糧，看來也是空穴來風。

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