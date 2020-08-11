【專家點評】邵志堯：從獨角獸看中美科技差距

獨角獸的定義是在十年之內的市值達到十億美元以上而又未上市的企業，全球的獨角獸企業美國和中國在2020年分別佔有233家和227家，兩國在數目上只有六家的差距，第三位的英國僅有24家，是中美九分之一也不到，中美大幅拋離其他國家，原因是中美投入的資金最多，研發人員也喜歡留在那裏發展。

全球獨角獸分布國家/數目(家)

美國/233

中國/227

英國/24

印度/21

南韓/11

德國/10

巴西/8

以色列/8

法國/7

瑞士/5

中國有很多風投基金如紅杉資本、IDG、啟明投資等，他們都會投入大量金額於高科技和生物科技項目，這些企業需要大量資金作研發和開拓市場，廿多年前美國有絕對的優勢，因為處於新技術著重於開發的年代，但今天卻建基於研發出來的成果去落地實際應用，好像電力的發明和電器的製造一樣，中國的優勢在於人口眾多和年輕，他們繞過用有線連接的計算機年代，直接跳進無線的手機年代，再配合普羅大眾接受的支付系統，風投基金便非常願意押注在中國市場，和美國這科技大國分庭抗禮，而歐洲大陸文化相對保守，並不熱衷於高科技，故形成兩國之間的比併。

在獨角獸的估值上，中國獨角獸佔了上風，頭四位都是中國隊，第一位的螞蟻集團是美國Space X的五倍，北京的中關村和阿里巴巴總部杭州都是高新技術的搖籃，年輕人非常嚮往那裏的氛圍，可以比擬美國的硅谷。內地由於知識產權保護相對落後，軟件公司被迫向前衝，兩三天內便有同樣的軟件可以複製出來，只有保持更新和領先才可避免被淘汰，這便是內地的獨有風光。

胡潤全球十大估值獨角獸

企業/估值(人民幣)/總部

螞蟻集團/10,000億/中國杭州

字節跳動/5,600億/中國北京

滴滴出行/3,700億/中國北京

陸金所/2,700億/中國上海

Space X/2,500億/美國洛杉磯

Stripe/2,500億/美國三藩市

Airbnb/2,450億/美國三藩市

快手/1,950億//中國北京

菜鳥網絡/1,900億/中國杭州

Palantir/1,800億/美國帕洛阿爾托

江西財經大學客座教授 邵志堯

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