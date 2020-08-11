【亂世買金】分析料金價上望3000美元　只要⋯

外媒報道，投資顧問公司CrossBoard Capital認為，只要美元的流動性繼續增加，就能再推升金價，預測明年底之前黃金可望漲至每安士3,000美元。

CrossBoard稱，市場一般概念是黃金價格由實質利率趨動，但推手其實不是實質利率，而是資金市場的流動性。理論是貨幣紙鈔是由替代黃金演變而來，愈多的鈔票就該代表紙幣兌黃金的匯率貶值，要用更多的鈔票去交換黃金。

CrossBoard的研究模型所推估出來的變動關係是，美元的流動性每增加10%，大約3個月之後，黃金價格就會上漲12%。

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