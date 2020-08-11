小心！美國重量級專家警告：低通脹時代將結束

外國傳媒報道，從全球最大對沖基金橋水(Bridgewater)創辦人、人稱「鱷王」的達利奧(Ray Dalio)，以及估中1987年10月特大股災而一戰成名的知名對沖基金經理、近年已屆退休之齡的瓊斯(Paul Tudor Jones)等多位投資者警告，美國低通脹時代將結束。

去年此時，低通脹還是聯儲局考慮減息的主要因素。如今，局面陡然逆轉，市場普遍轉為高通脹預期，這甚至會迫使聯儲局考慮調整一個維持了30多年的慣常做法，即允許通脹在一定時期內略高於2%的目標水平。

美國的通脹預期究竟是怎麼變高的？摩根士丹利將原因歸結於美國為了應對疫情危機而採取的激進的貨幣和財政措施，特別是飆升的廣義貨幣供應量M2(M2包括現金、支票存款、儲蓄存款和貨幣市場證券)。該行美股策略師Mike Wilson引用了經濟學家佛利民(Milton Friedman)的話：無論何時何地，通脹都是一種貨幣現象。

在聯儲局推出史無前例的寬鬆貨幣政策之後，美國的M2就開始像一匹脫韁的野馬，狂飆突進，從去年底的6.7%直線飆升到了今年6月的22.9%。從1981年有歷史紀錄以來，美國的M2通常表現為緩慢且穩定地增長。在今年以前，M2的年化增長率從未超過15%。這讓Mike Wilson在本周發布的報告中寫道：「我們從未見過貨幣供應量的增長速度像現在這麼高。」

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