2020年度全球經濟「痛苦指數」出爐　最悲國家係...

據財經媒體彭博調查顯示，2020年度全球經濟「痛苦指數」近日出爐！調查截至7月27日。

指數以通脹與失業率相加所得之和為計算標準，全球最「悲慘」經濟體為委內瑞拉、阿根廷、土耳其、南非、與哥倫比亞；最不「悲慘」的國家則是泰國、新加坡、日本、馬來西亞和瑞士。

值得留意的是，由於疫情引發失業率飆升，美國的「悲慘指數」排名相比上一年度大幅飆升。

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