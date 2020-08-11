父母資助　上車客低市價7%購碧湖花園連天台戶

利嘉閣張文義透露，粉嶺碧湖花園7座頂層單位，實用面積約400方呎，兩房間隔連天台，日前以492萬港元獲承接，呎價約12,300元。

張文義補充，新買家為上車客，在父母資助下，首次睇樓時見單位減價即入市購買。上述單位連天台，成交價低市價約7%。碧湖花園8月至今累錄約兩宗二手買賣。現時屋苑約有39個買賣放盤，入場費由約508萬元起。

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