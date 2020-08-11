藍天海岸一房戶呎價逾1.61萬沽　創逾1年新高

中原曾顯業表示，近日東涌區睇樓人流有所回升，其中藍天海岸6座極高層F室，實用面積388方呎，一房間隔，同類型單位向來罕有放盤，上址零議價情況下以628萬港元易主，呎價16,186元，呎價創屋苑去年6月後逾1年新高。

他續稱，原業主於2017年8月以548萬元買入，趁3年限售期結束沽貨止賺離場，帳面獲利80萬元，單位期內升值15%。新買家為區內上車客，見上述單位罕有放盤，即入市自用。

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