香港7月份物業辣招稅收逾10億元　買家印花稅交投急增49%

稅務局資料顯示，香港7月份物業辣招稅收約10.7億港元，較6月微跌0.58%。期內涉及辣招稅成交約1,828宗，按月增加16.4%，宗數連升3個月之餘，創去年10月後最多。

上月有關買家印花稅交投繼續急增，由6月份的53宗，按月漲49.1%至上月79宗，連升兩個月，同期稅額則跌約11%至1.46億元，連升3個月後回落。

而7月份涉及樓價15%的新住宅從價印花稅，以及非住宅物業的雙倍印花稅的買賣，亦較6月上升15.6%至1,716宗，牽涉稅款約9.08億元。至於同期須繳付額外印花稅成交則按月再多1宗至33宗，稅款卻下跌約33%至1,318.1萬元。

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