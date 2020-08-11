穆迪下調利福國際評級

穆迪解釋，下調評級是反映該行預期利福國際的淨槓桿水平會持續上升，原因該公司增加金融資產投資的同時，新冠肺炎疫情及經濟收縮，將導致利褔的盈利及現金流顯著減少。

此外，下調評級亦反映利褔經營的零售業務的商業風險上升，包括零售市道及訪港旅客復甦充滿高度不確定性，以及其對內地旅客的高度倚賴。

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