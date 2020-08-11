穆迪下調利福國際評級
2020年08月11日 15:02
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劉鑾鴻
國際評級機構穆迪公布，將劉鑾鴻(細劉)擔任主席的利福國際(01212)的企業家族評級(CFR)，由「Ba1」降低至「Ba2」；同時將由利福擔保，由LS Finance(2022)Limited和LS Finance(2025)Limited發行的優先無擔保債券之評級，由「Ba2」降至「Ba3」。
穆迪解釋，下調評級是反映該行預期利福國際的淨槓桿水平會持續上升，原因該公司增加金融資產投資的同時，新冠肺炎疫情及經濟收縮，將導致利褔的盈利及現金流顯著減少。
此外，下調評級亦反映利褔經營的零售業務的商業風險上升，包括零售市道及訪港旅客復甦充滿高度不確定性，以及其對內地旅客的高度倚賴。
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