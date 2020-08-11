歐股早市升2%　旅遊股炒上

儘管中美之間的緊張局勢加劇，但新冠肺炎疫情在部分地區有放緩迹象，歐洲股市周二(11日)追隨亞股上揚，當中英股報6,156點，升105點或1.75%；德股報12,951點，升264點或2.08%；法股報5,011點，升101點或2.07%。

旅遊及悠閒類股份炒上，國際航空集團升4.71%，洲際酒店集團升2.9%，旅行社Tui升逾6%。

全球最大風力系統公司Vestas Wind Systems股價上漲6%，雖然公司第二季EBIT毛利率下跌至1%，惟集團恢復全年業績指引。

國際金價跌穿每安士2,000美元，金礦股Centamin早市跌幅達4%。

據報英國第二季失業率報3.9%，就業人數下跌22萬人，增幅創10年新高。

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