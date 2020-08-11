鄧聲興：安樂工程控制權仍有可能落入鄭若驊手上

銳升證券聯合創辦人及首席執行官鄧聲興指出，安樂工程減持其美國業務2個百分點至49%後，便由過往控制性股權變成非控制性股權，「變咗以後有啲嘢發生，佢可以推話公司唔係我控制，因為其他人聯合持股51%，可以反對佢決定」。估計該公司本次行動是「做定啲預防工作」，希望不導致被制裁。

他稱，美方的制裁針對鄭若驊本人，涉及她的個人資產，而公司在周日(9日)已發公告表明，鄭若驊只是因為與潘樂陶的配偶關係而被視為持有安樂工程股權，實質該公司不由她控制。然而，一旦潘氏過身，安樂工程的控制權便很有可能由潘氏落入鄭若驊手上。

至於公司股價周二(11日)變動不大，鄧氏認為，一來因為本次市場焦點集中在公司的美國業務，並非整家上市公司，減持2%對業績沒有太大影響；二來也因為該公司股票「街貨唔多」，股價長期橫向發展，「無乜人會炒呢隻股票」，所以窄幅上落。

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