美國擬將香港貨列「中國製造」　李秀恒擔憂港貨被抵制

彭博有消息指美方擬規定所有由香港進口的貨物，即使是在本地生產的貨物，亦要標示為「中國製造」(「Made in China」)。

香港經貿商會會長李秀恒表示，香港以前是特別關稅區，在世貿組織內擔當著獨立的貿易地位，香港與中國是兩個不同的原產地，原產地亦可標示為「香港製造」，但現時美國撇除了「一國兩制」的政治因素，早已表明香港不再享有零關稅的待遇，貨品的關稅等同於內地貨品，變相加徵香港關稅。所以美國這次改變對香港進口貨物原產地標籤的要求，實際上對關稅的影響已經不大，只是打算正式將香港貨品歸類為中國貨品。反而，美國的反中情緒高漲，將香港貨品列「中國製造」可能會引發抵制或罷買港貨。

他續指，美國以往對進口貨物的產品標示產地不算嚴格，甚至容許產品只標示材料來源地。而國際對於貨品的產地標籤有標準，不同產品計算方法亦有不同，皆因標籤不能代表百分百材料來自同一個產地。

財經傳媒彭博引述美國政府文件指出，美國當局將下令，所有從香港進口的貨物，必須標示為「中國製造」(「Made in China」)，以明確展示其原產中國。該報道稱，該指示將於日內在「美國聯邦公布」(U.S. Federal Register)刊出，並會在其後45日生效。

市場人士擔心，有百五年歷史的「香港品牌」，會因為美國的打壓而被「淹沒」，香港企業的出口策略或須要「翻天覆地」的改變。

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