【亂世買金】避險情緒降溫　金價跌穿每安士2千

美國疫情好轉，加上美國總統特朗普稱正「認真」考慮降低增值稅，帶動全球股市上揚及市場避險情緒降溫，拖累國際金價失守每安士2,000美元關口，現貨金價連跌3日，最低見1,990.35美元，挫36.99美元或1.82%，紐約期金亦跌37.6美元或1.85%至1992.7美元。

據外電統計數字顯示，全球最大黃金交易所買賣基金(ETF)─SPDR金ETF，上周五錄得3.82億美元資金流出，3月以來最多。

－－－－－

《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；申請只須一個電話，即時解決您的資金需要！

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020