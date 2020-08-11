【市後重點睇】道期飆逾200點　現貨金價回落

美匯指數企93.69，離岸人民幣(CNH)見6.9516，港匯見7.7501，美元兌日圓處106.12，歐元報1.1748，英鎊處1.3085。金價失守2,000美元關，報1,995美元。布油報45.35美元，紐油處42.38美元。道指期貨升203點。

●市後關注點

-20:00 印度6月工業生產

-20:30 美國7月生產物價指數(PPI)

●中國7月新增貸款9,927億元人幣，低過預期

-科創板集資1,465億人幣，超越其餘三板之和。

●港區國安法：傳渣打花旗加緊對港客戶審查，以免違反美制裁令。

-銀行業界料續加強審查，做好兩手準備。

●【全球股王】蘋果公司市值逼近2萬億美元，再破頂抑或到盡頭？

●美財長：不符合會計準則中企，要於明年底前從美國退市。

●【亂世買金】金價上二千美元還能追？專家話你知要點做⋯

●中美金融戰：騰訊音樂指目前臆測會否被美除牌為時過早。

●聯儲局助攻！美國垃圾債掀升勢，高收益不再。

●【全球攬炒】

-新加坡次季GDP終值按季縮42.9%，降全年預測。

-南韓8月首10日出口按年跌23.6%，對華出口降1成。

-穆迪料3年內美國市政部門將面臨疫情後遺症。

●中國經濟：

-中金料CPI增速第四季明顯回落。

-深圳推進智能網聯汽車應用示範。

-中汽協：7月汽車產量按年增長兩成，銷量升16%。

-海關總署促進加工貿易內銷。

●日本6月經常帳盈餘創逾5年新低，出口挫25%。

●新冠肺炎：日本地區銀行7月貸款金額創新高。

●2020年度全球經濟「痛苦指數」出爐，最悲國家係...

●香港7月份物業辣招稅收逾10億元，買家印花稅交投急增49%。

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