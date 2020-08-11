【市後重點睇】道期飆逾200點　現貨金價回落

2020年08月11日 16:09
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    美匯指數企93.69，離岸人民幣(CNH)見6.9516，港匯見7.7501，美元兌日圓處106.12，歐元報1.1748，英鎊處1.3085。金價失守2,000美元關，報1,995美元。布油報45.35美元，紐油處42.38美元。道指期貨升203點。
    ●市後關注點
    -20:00　印度6月工業生產
    -20:30　美國7月生產物價指數(PPI)
    ●恒生指數逼近兩萬五關，全日收報24,890點，升513點或2.11%。主板成交1,413億港元。騰訊收報513.5元，升2.29%。https://bit.ly/3iu4iMS
    ●中國7月新增貸款9,927億元人幣，低過預期
    ●A股快報：滬綜指收跌1%，外資淨買入逾39億人民幣。https://bit.ly/3kw79qn
    -科創板集資1,465億人幣，超越其餘三板之和。
    ●港區國安法：傳渣打花旗加緊對港客戶審查，以免違反美制裁令。
    -銀行業界料續加強審查，做好兩手準備。
    ●【全球股王】蘋果公司市值逼近2萬億美元，再破頂抑或到盡頭？
    ●美財長：不符合會計準則中企，要於明年底前從美國退市。
    ●【亂世買金】金價上二千美元還能追？專家話你知要點做⋯
    ●中美金融戰：騰訊音樂指目前臆測會否被美除牌為時過早。
    ●聯儲局助攻！美國垃圾債掀升勢，高收益不再。
    ●【全球攬炒】
    -新加坡次季GDP終值按季縮42.9%，降全年預測。
    -南韓8月首10日出口按年跌23.6%，對華出口降1成。
    -穆迪料3年內美國市政部門將面臨疫情後遺症。
    ●中國經濟：
    -中金料CPI增速第四季明顯回落。
    -深圳推進智能網聯汽車應用示範。
    -中汽協：7月汽車產量按年增長兩成，銷量升16%。
    -海關總署促進加工貿易內銷。
    ●日本6月經常帳盈餘創逾5年新低，出口挫25%。
    ●新冠肺炎：日本地區銀行7月貸款金額創新高。
    ●2020年度全球經濟「痛苦指數」出爐，最悲國家係...
    ●香港7月份物業辣招稅收逾10億元，買家印花稅交投急增49%。
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