【財經直播】騰訊績前最後部署？
2020年08月11日 16:25
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港股連跌多日終於有反彈，港股周二(11日)高開284點後，最多升約654點，收復二萬五關，但其後升幅收窄，收市仍升513點，報24,890.68點。中美關係持續緊張下，港股短期繼續受到影響？
騰訊控股(00700)連跌三日後今日(11日)回升，股價一度升逾4%，高見526元，收市仍漲2%，收報513.5元；集團提出鬥魚與虎牙合併建議，另外旗下騰訊音樂第2季收入按年增近18%，股份將於周三(12日)公布業績，值唔值得憧憬？美國封殺WeChat的因素已經反映晒未？
不過，金價三連跌，金礦股逆市向下，山東黃金(01787)及招金(01818)都跌半成；SPDR金ETF(02840)及兩倍槓桿黃金ETF的FL二南方黃金(07299)分別跌1.8%及3.6%，國際金價升勢短期係咪見頂？趁低吸納金股係咪時候？
中美兩國局勢愈趨緊張，再傳出有中概股回歸消息，最新包括教育股新東方教育，以及內地酒店集團華住酒店，陸續有中概股回歸，港交所(00388)係咪長做長有，無貨喺手不妨考慮入市？
中國鐵塔(00788)中期多賺16%至29.8億元人民幣，不派中期息；業績一出，股價應聲下跌，業績有乜唔妥？不過在憧憬內地5G持續發展，股份現價入得過？
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