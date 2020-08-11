科技股發威　軟銀首季度轉賺920億元

日本軟銀受惠持有的初創企業估值回升，截至六月底止首季度賺1.26萬億日圓(約920億港元)，扭轉前一季勁蝕1.44萬億日圓的劣績，按年則增長12%。軟銀旗下科技基金─遠景基金上季亦轉賺1,296億日圓。

軟銀之前宣布沽售資產，以回購股份及強化資產負債表，包括減少美國電訊公司T-Mobile、阿里巴巴及日本電訊公司股權，公司周二(11日)透露截至8月3日為止，總值4.3萬億日圓的資產已出售及變現。據早前報道，軟銀正尋求出售旗下英國晶片設計公司ARM。

軟銀周二股價收報6,361日圓，跌2.45%。

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