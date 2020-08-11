中國7月新增貸款9927億元人幣　低過預期

人民銀行公布，中國7月新增貸款9,927億元人民幣(下同)，遠低於6月的1.81萬億元，兼差過市場預期1.2萬億元。

7月社會融資規模增量為1.69萬億元，比上年同期多4,068億元，低過市場預期。

廣義貨幣(M2)餘額212.55萬億元，按年增長10.7%，增速比上月末低0.4個百分點，比上年同期高2.6個百分點；狹義貨幣(M1)餘額59.12萬億元，按年增長6.9%，增速分別比上月末和上年同期高0.4個和3.8個百分點；流通中貨幣(M0)餘額7.99萬億元，按年增長9.9%。

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