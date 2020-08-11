【外媒解構】特朗普制裁中港官員　銀行業影響更大

中美緊張關係急升溫，上周正式宣布制裁11名香港及內地官員後，英國《金融時報》分析警告，絕不能輕視美國施加制裁對銀行業造成的負面影響，將遠超涉事的個人。日資投資銀行大和更警告，香港的金融機構面臨兩難，若執行美國制裁，恐犯下港區國安法，而不執行美國制裁的銀行，則可能被美國施加「二級制裁」，恐讓香港的銀行和金融機構面臨嚴重的融資和貸款風險，也可能間接危及聯繫匯率制度。

《金融時報》指出，目前美國制裁目的是要阻止11名官員參與美國金融體系，對與受制裁者有業務往來的美國金融機構和個人處以罰款，這正是之前用來對付伊朗和俄羅斯等國家的施壓行動，其有效性部分取決於受制裁的個人是否擁有美國資產。

報道採訪了之前在美國貿易代表辦公室(USTR)工作、目前為頂級律師事務所霍金路偉(Hogan Lovells)律師Benjamin Kostrzewa表示，對受制裁的人來說，可能是無關痛癢，但對於在美國擁有大量資產的銀行，美國政府往往會迅速採取執法行動。

雖然香港金融管理局表示，制裁在香港沒有法律基礎，但如果在香港的美國和國際銀行向受制裁的個人提供服務，可能會對它們產生重大影響。目前美國銀行業界被直接阻止與受制裁的個人開展業務，必須凍結其資產或承擔罰款的風險。不過，有不少律師指出，在海外註冊的美國銀行業通常被理解為非美國實體，這可能使它們脫離美國的管轄範圍。

至於非美國的銀行亦有影響，律師直言，其他地區的銀行目前尚不清楚美國政府會有怎樣的實質行動，如果非美國的銀行通過美國金融系統，它們之間的交易可能會受到影響，因為以美元進行的國際交易，通常會透過設在美國的代理行進行結算。

因此，世界各地的銀行可能會因涉嫌與受制裁的個人交易而受到美國的「二級制裁」，這些制裁可能會削弱它們參與美國金融體系的能力，從而對他們進行懲罰。專門從事制裁和反洗錢業務的律師Nick Turner表示，美國在俄羅斯、北韓、伊朗等就是使用這種方法，對進行重大交易的金融機構採取懲罰性措施。

更甚的是，與被制裁有關的個人有業務往來的其他團體也會有風險，在美國註冊的公司有義務凍結這些人擁有的資產，包括證券或債券。美國財政部屬下的外國資產控制辦公室(US Office of Foreign Assets Control)遵循所謂「50%規則」，規定任何受制裁個人擁有超過50%的公司，都將無法參與美國金融體系。

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