豬價升抵銷需求減！萬洲半年多賺18%　派息5仙

集團表示，肉製品分部一直是核心業務，期內佔集團收入的46.8%，並佔經營利潤達75%。按區域而言，中國業務佔集團收入及經營利潤分別為41.8%及59.5%；美國業務佔集團收入及經營利潤分別為49%及29.8%，其餘來自歐洲業務。

期內收入溫和下降0.8%至58.36億美元。中國的收入因價格和產品組合調整的影響超過銷量減少而增長13.8%。美國收入下降9%，此乃因為疫情期間需求疲弱，銷量和價格均較比較期間為低。至於歐洲，儘管當地貨幣貶值，但銷量和價格的雙增長致使收入增加11.7%。

期內的生豬屠宰總量為2,240.7萬頭，按年下跌20.6%。該下跌主要來自中國和美國的屠宰業務。在中國，生豬屠宰量銳減61.8%至327.4萬頭。在美國，屠宰量也因為新冠病毒下生產設施短暫關停以及實施更嚴格及細化的規章、流程及防衛措施，導致產能的利用受限而下降6%。反之而言，由於集團正在整合新併購的產能，歐洲的屠宰量上升18.6%。

期內生鮮豬肉的收入上升19.5%至54.97億美元，原因是中國和歐洲的收入大幅增長。在中國，由於豬肉價格提升的影響超過銷量的下跌，收入按年增加56.9%。在歐洲，收入增加39%，原因是銷量增加和非洲豬瘟導致供應短缺刺激生豬以及豬肉價格上揚。但另一方面，美國的收入卻主要因為新冠病毒致使部分產能損失及因應銷售渠道變更調整生產而下降12.2%。

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