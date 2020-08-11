保誠半年純利跌73%派息5.37美仙　專注亞非業務

集團表示，於2020年上半年度，一直致力為客戶、分銷商、員工及社區提供支援，以應對疫情所帶來的挑戰。與此同時，集團繼續投資未來，致力實現保誠的策略目標，包括宣布擬對Jackson進行完全分拆及剝離，以讓集團能夠專注於高增長的亞洲及非洲業務。

自疫情爆發以來，集團迅速採取行動，運用自身能力幫助客戶及集團經營所在的社區。無論是作為機構還是個體，均已證明能夠從周圍不斷變化的環境中汲取經驗，並快速找出新的途徑為所有持份者提供支援。

總體而言，集團在亞洲90%的產品現時無需面對面接觸即可進行銷售。於第2季，集團的亞洲代理人透過數碼化平台售出約150,000份保單，佔透過該渠道所承保保單的38%。

截至7月底，集團亞洲員工有56%在辦公室以外的地方工作。在非洲，該比例為約40%。在美國及倫敦辦事處，接近100%的員工是遠程辦工。近期對集團員工的一項調查顯示，90%的員工對公司因應疫情迅速採取的應對措施有信心。

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