綠景中國地產發盈警
2020年08月11日 16:55
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綠景中國地產(00095)發盈警，預期截至2020年6月30日止6個月股東應佔盈利將按年減約95%，主因是投資物業公允值受到市場大環境變化，相對於2019年同期錄得投資物業的重估淨增加，集團投資物業於本期內並無重估收益；由於部分項目已於2019年下半年至2020年上半年完工，相關項目的融資成本於本期內費用化；來自物業銷售的收入按年減少。
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