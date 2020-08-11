中國東方集團料6個月少賺最多七成

淨利潤預期減少主因是原材料價格上升(特別是鐵礦石)而導致集團的生產成本增加，以及在相關期間因新冠病毒大流行，引致建造施工暫停致使需求延遲、政府的多項生產限制政策的實行，以及集團的裝備大型化項目的施工而導致集團的產品生產量、銷售量，以及銷售價格下跌。

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