《福布斯》中國CEO排名榜出爐 榜首係...
2020年08月11日 16:56
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今年《福布斯》中國CEO(行政總裁)排名榜出爐，50位上榜的CEO的平均年齡在54歲，管理公司平均市值為3,654億元人民幣，其中女性CEO有4位。阿里巴巴(09988)張勇成功挑戰騰訊控股(00700)馬化騰，登上榜首之位。
《福布斯》指出，新冠肺炎疫情衝擊疊加全球貿易摩擦常態化，對中、港兩地以及在境外上市的公司治理帶來進一步考驗。如何快速的從危機中恢復，並適應新的商業環境是每一個CEO如今需要直接面對的問題。
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