疫情影響減退！舜宇7月手機鏡頭出貨量按年升25%
2020年08月11日 17:11
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舜宇光學科技(02382)公布，7月手機鏡頭出貨量1.35億件，按年上升25%，按月則上升15.4%，同期車載鏡頭出貨量474萬件，按年上升16%，按月上升29.2%，主要是因為受海外疫情影響減少。
手機攝像模組出貨量5,486萬件，按年上升13.7%，按月上升25.5%，主要是因為公司手機攝像模組市場份額的上升。
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