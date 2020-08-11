證監會向兩間經紀行發出限制通知書

證監會向加多利證券加多利證券及中財證券發出限制通知書，禁止它們處置或處理其五個客戶帳戶內持有的若干資產。該等資產與2020年4月底針對一間於香港聯合交易所上市的公司股份的涉嫌市場操控活動有關。

有關限制通知書禁止該等經紀行在未取得證監會的事先書面同意的情況下，以任何方式處置或處理、或輔助、慫使或促致另一人處置或處理該等帳戶內的任何資產，包括就任何證券訂立交易；及/或(處理證券及或現金或因處置證券而產生的金錢的任何提取或轉移；及/或按該等帳戶的任何獲授權人或任何代其行事的人的指示處置或處理任何證券或現金。若該等經紀行接獲任何上述指示，亦須通知證監會。

證監會認為，就維護投資大眾及公眾利益而言，發出有關限制通知書是可取的做法。證監會的調查仍在進行中。

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