中美科技戰：華虹半導體次季少賺58%　看好前景

集團披露第三季度指引，預計銷售收入約2.36億美元，毛利率約在22至24%之間。

公司總裁兼執行董事唐均君表示，對於華虹半導體第二季度的業績感到非常滿意，銷售額和毛利率雙雙超過指引。第一季度的業績低點已經過去，全球半導體市場不斷釋放出復甦訊號，中國市場表現強勁，公司第二季度收入達到了2.254億美元，按季實現雙位數增長。與此同時，得益於產能利用率的提升以及產品組合結構的改善，毛利率按季提升4.9個百分點，達到了26%。

華虹無錫12英寸生產線項目自立項以來就受到了客戶與合作夥伴的關注和支持。國內外客戶的合作熱情高漲，加上優秀設計公司的不斷湧現，無錫12英寸新廠的整體進度也隨之提速。集團在保證既有產品高良率出貨的同時，穩步推進多個技術平台的認證工作，致力於打造多元化、綜合化的客戶解決方案。目前，12英寸生產線已有智能卡芯片、功率器件和CIS產品率先交付客戶，下半年還將有IGBT、超級結以及其他產品陸續量產出貨，以滿足新能源汽車等新興市場的需求。

展望下半年，期待新冠疫情在全球範圍內得到徹底控制，集團非常有信心必將把握機遇、再創佳績。

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