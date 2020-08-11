閱文6個月轉蝕近33億人幣　活躍用戶增至2.33億

虧損主要包括有關收購新麗傳媒的商譽及商標權減值撥備分別為40.15億元及3.89億元。

期內在線業務收入按年增長50.1%至24.95億元，佔總收入的76.5%。其中，自有平台產品在線業務收入按年增長101.9%至19.89億元，主要是由於上半年分銷渠道擴張以及用戶對集團的閱讀內容的付費意願增加。

騰訊產品自營渠道在線業務收入按年減少24.8%至3.24億元，主要是由於若干騰訊產品自營渠道的付費閱讀收入持續減少。第三方平台在線業務收入按年減少26.2%至1.81億元，主要是由於來自若干第三方平台合作商的收入減少。

期內集團自有平台產品及自營渠道的平均月活躍用戶由2.17億人按年增加7.5%至2.33億人，其中集團自有平台產品的月活躍用戶由1.15億人按年增加16.1%至1.34億人，主要是由於集團閱讀內容分銷渠道擴張；騰訊產品自營渠道的月活躍用戶由1.01億人按年減少2.3%至9,920萬人，主要由於若干騰訊產品的付費閱讀內容用戶減少，並被免費閱讀內容帶來的用戶增加所部分抵銷。

集團自有平台產品及自營渠道的平均月付費用戶由970萬人按年增加9.3%至1,060萬人，受集團自有平台產品的付費用戶數的增加所帶動，並被若干騰訊產品自營渠道的付費用戶的減少所部分抵銷，而這是由於上半年內，若干騰訊產品自營渠道有更多的用戶被分配至閱讀免費的閱讀內容所致。

每名付費用戶平均每月收入由22.5元按年增加51.6%至34.1元，主要由於集團於上半年加強了內容的深度營運、優化了推薦的體系，以及擴張了內容分發的渠道。版權營運及其他收入按年減少41.5%至7.64億元。版權運營收入按年減少40.8%至7.19億元，乃主要由於上半年新麗傳媒收入減少所致。

展望未來，集團會採用相同的批判性思維和積極回應的態度去解決公司在其他業務板塊中的問題，將對閱文的內容、平台和生態系統進行升級再造。首先，將強化核心業務，通過增強IP孵化能力、夯實業務基礎、加快跨業態開發來推動IP更快成長。其次，集團將改善平台的社交和社區功能，並在閱文和騰訊的產品矩陣之間建立更強的連結。最後，將強化以IP為中心的生態系統，借助我們的高質量IP在包括漫畫、動畫、電視劇、電影和遊戲等在內的各種娛樂形式中建立廣泛的業務合作夥伴關係和網絡，並抓住創新技術、細分業務模式和合作夥伴網絡帶來的新機遇。

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