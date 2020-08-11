【缸湖俠客】鄧建初：息字頭上一把刀　賺息蝕價風險高

初哥從事股票經紀多年，看盡散戶們的炒股百態。有一個相當奇怪的現象，很多股民在同一時間內，人云亦云情況下，一窩蜂去做同一動作。這就像是傳染病般，如何患上，懵然不知，中招之後，可能元氣大傷。

最近就遇到此一情況，有幾個朋友不約而同地詢問初哥，買哪隻收息股好。他們揀選的目標，同樣都是銀行股。在普羅股民心目中，這類股票息口吸引，算是進可攻、退可守的穩陣之選。可惜這種只考慮息率吸引、並未察覺行業衰落的錯誤思維，只會令散戶又陷入了賺息蝕價的痛苦之中。

有位朋友將收息股和收租樓拉上關係，認為買股票收利息，就等如買樓收租，財息兼收。其實兩者大有分別，供樓利息隨着時間愈供愈少，且租金收入過往趨勢是輾轉上升的。然而，隨着香港面臨多事之秋，除了利息還可低企外，租金短時間內很難回復上升之勢。

銀行本是百業之母，屬於穩陣之選，奈何自取消利率協議機制，推廣衍生產品等收取豐厚收入又遭受金融海嘯的打擊，市民再沒有信心沾手此類項目。炒房近年遇着驟升暴跌的投資市場，又贏又輸情況下貢獻不了盈利，部分銀行甚至要結束炒房。

過往跌市之星的本土公用股，息率雖不及獅王，但對穩陣一族亦是不錯選擇，然而礙於本港市場已經成熟，業績難有突破，防守力強的公用股也難逃下跌的厄運。

羊毛出自羊身上，派股息及送紅股，在股價上直接扣除，股息其實就是股東自己本身的錢。除非股價長升長有，否則除息後股價返不回買入價，就等於輸錢。所以買收息股不能只單看股息吸引與否，還要看行業前景。很多公司股息低得可憐，甚至無息派，也可大升特升，股神巴菲特的巴郡股票就是一個好例子。

鄧建初

資深股評家，縱橫香港金融圈近三十年，看透股壇光怪陸離，經歷多次「缸湖」浩劫，人稱「初哥」。

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