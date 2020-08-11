新盤動向：意堤獲大手客斥資近4600萬元連購4伙
2020年08月11日 17:44
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意堤
股市反彈，新盤市場再錄大手客入市個案。據一手銷售資訊網資料，香港興業國際(00480)旗下愉景灣意堤，單日連沽4個單位，成交價合共4,599.6萬港元，該批單位分布第5座17樓B、C、D及E室，每戶成交價介乎871.5萬至1,487.2萬元。
促成上述交易的中原資深區域聯席董事李偉寧透露，該批單位由同一組買家購入，客戶為香港人，打算將單位作半自用，半收租。
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